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Пломбы и оборудования для опломбирования

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Индикатор удара ШОКВОТЧ ЛЭЙБЛ 2 (ShockWatch 2)

Индикатор удара ШОКВОТЧ ЛЭЙБЛ 2(ShockWatch 2)

от 198 под заказкупить

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Купить S-Tag®

S-Tag® "KEDR" RFID метка для ценных пород древесины

Специальная цена!в наличиикупить

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Номерная пластиковая пломба ЭКОСИЛ замена свинцовой пломбе

Номерная пластиковая пломба ЭКОСИЛ замена свинцовой пломбе

от 1,50 в наличиикупить

Хит продаж!

Контрольный браслет для клубов TYWEK

Контрольный браслет для клубов TYWEK, качество, УФ свечение

от 1.20 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Номерная пломба АРКАН с двойным запиранием

Номерная пломба АРКАН с двойным запиранием

от 1.7 в наличиикупить

Хит продаж!

Пломба-наклейка номерная СКР1/СКР2

Пломба наклейка СКР1/СКР2

от 1.7 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Пломба металлическая для опечатывания КЛИПСИЛ ПЛЮС

КЛИПСИЛ ПЛЮС для краткосрочного опечатывания

от 1.95 в наличиикупить

Хит продаж!

Пломба наклейка СКР1/СКР1+/СКР2 (горизонтальная вырубка)

Пломба наклейка СКР1/СКР1+/СКР2 (горизонтальная вырубка)

от 2.35 в наличиикупить

Хит продаж!

Номерная пластиковая пломба АЛЬФА-МК1/МК2 140мм

Номерная пластиковая пломба АЛЬФА-МК1/МК2 140мм

от 2.40 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Номерная пластиковая пломба 255 мм АЛЬФА®-М1 / Альфа М2

Номерная пластиковая пломба 255 мм АЛЬФА® М1/М2

от 2.65 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Пломба-наклейка с латентограммой (голограмма) СКН1/СКН2 20х60мм

Пломба-наклейка с латентограммой (голограмма) СКН1/СКН2 20х60мм

от 3.3 в наличиикупить

Хит продаж!

МИНИ ФЛАЙ пластиковая номерная пломба для огнетушителей и аптечек

МИНИ ФЛАЙ пластиковая номерная пломба для огнетушителей и аптечек

от 3.75 в наличиикупить

Хит продаж!

Новая роторная номерная пломба СИЛТОР-М для счетчиков и огнетушителей

Роторная пломба СИЛТОР-М

от 3.20 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Номерная пластиковая пломба АЛЬФА 3.8 для автотранспорта

Номерная пластиковая пломба АЛЬФА-3.8 для автотранспорта

от 3.85 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Номерная пломба для мешков АКУЛА-М4 345 мм

Мешковая пломба АКУЛА-М4

от 3.85 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Пломба увеличенной длины АРМСИЛ 450/550мм, Ø5мм для топливно-энергетического сектора

Пломба увеличенной длины АРМСИЛ 450/550мм, Ø5мм для топливно-энергетического сектора

от 5,28 в наличиикупить

Хит продаж!

Пломба-защелка СИЛТЭК-2

Пломба-защелка, улучшенная СИЛТЭК-2

от 3.75 в наличиикупить

Хит продаж!

Сейф-пакет номерной СЕКЬЮРПАК-С 3 отрывные квитанции

Сейф-пакет номерной СЕКЬЮРПАК-С 3 отрывные квитанции

от 5.65 в наличиикупить

Хит продаж!

Силовая ленточная пломба БОЛ СИЛ ПЛЮС

БОЛ СИЛ ПЛЮС для опечатывания автотранспорта и контейнеров

от 5.95 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Номерная пломба-защелка СИЛТЭК-М люминесцентная

Номерная инновационная пломба-защелка СИЛТЭК-М люминесцентная

от 3.30 в наличиикупить

Хит продаж!

Мешковые пломбы ГРИПЛОК: шипованная сталь охраняет ценности

Мешковая пломба для стрейп-лент ГРИПЛОК

от 8.5 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Металлическая ленточная пломба ПОЗИСИЛ

Металлическая ленточная пломба ПОЗИСИЛ

от 13,80 в наличиикупить

Хит продаж!

Пломба силовая тросовая МАЛТИЛОК КЭЙБЛ СИЛ

МАЛТИЛОК КЭЙБЛ СИЛ, пломба тросового типа для автотранспорта и контейнеров

от 19.5 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Пломба для паллеты КРОСС: целостность упаковки и грузов

Уникальная пломба для коробок и палет КРОСС

от 25.5 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Антимагнитная номерная пломба для счетчиков с голограммой

Антимагнитная пломба ИМП МИГ® (защищена патентом)

от 26 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Индикаторы времени Timestrip®

Индикаторы времени Timestrip® от 1 часа до нескольких лет

от 27,00 в наличиикупить

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Хит продаж!

Антимагнитная пломба ИМП-МС

Антимагнитная пломба ИМП-МС чувствительность 30/50/100 мТл

от 28 в наличиикупить

Хит продаж!

Пломба для контейнеров ЗПУ «ТИТАН ПЛЮС»

ТИТАН ПЛЮС пломба для контейнеров

от 30 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Термоиндикатор химический Timestrip® PLUS для контроля холодовой цепи

Термоиндикатор одноразовый Timestrip® PLUS для контроля температурного режима

от 40.00 в наличиикупить

Хит продаж!

Термохимический индикатор ВомМарк (WarmMark™)

Термохимический индикатор ВомМарк (WarmMark™)

от 132 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Проволока для пломбирования из стали 0,65-100м

Проволока пломбировочная витая стальная ПР-С 0,65-100м

от 134 в наличиикупить

Хит продаж!

Пенал для опечатывания ключей и смарт-карт СИЛКИПЕР®

Пенал для опечатывания ключей и смарт-карт СИЛКИПЕР®, прозрачный, черный, серый, белый

от 135 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Индикатор наклона груза ТИЛТВОТЧ (TILTWATCH®)

ТИЛТВОТЧ одноразовый номерной индикатор наклона груза на угол более 80°

от 155 в наличиикупить

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Хит продаж!

S-Tag® «3D» универсальня неубиваемая RFID метка на металл (МАФ)

RFID метка S-Tag® «3D» с дальностью считывания 20 метров на металл

от 178,80 в наличиикупить

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Индикатор удара груза ShockWatch ЛЭЙБЛ – «инспектор» транспортировки!

ШОКВОТЧ-ЛЭЙБЛ индикатор удара для упаковки L65 (25G), L55 (37G), L47 (50G), L35 (75G) и L30 (100G)

от 226 в наличиикупить

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Термоиндикатор +2 +8C Thermis Tag(Термис Таг) , одноразовый, 2 порога

Термоиндикатор(логгер) Thermis Tag(Термис Таг)

от 260 в наличиикупить

Хит продаж!

Индикатор наклона TILTWATCH PLUS® от 30° до 80° и 180°

ТИЛТВОТЧ ПЛЮС индикатор наклона груза от 30° до 80° и 180°

от 272 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

Многоразовый мягкий сейф-контейнер ДЮРАПАК 4 типоразмера А5-А3, 340 отправок

ДЮРАПАК 4 типоразмера А5-А3, 340 отправок, многоразовый мягкий сейф-контейнер

от 376 в наличиикупить

Хит продаж!

ШОКВОТЧ-ЛЭЙБЛ одноразовый индикатор удара для упаковки L75(15G)

Индикатор удара для упаковки ШОКВОТЧ-ЛЭЙБЛ L75(15G)

от 381 в наличиикупить

Новинка!
Хит продаж!

КЕЙБЭГ-М 4000 отправок,многоразовый опечатываемый мини сейф-контейнер

КЕЙБЭГ-М 4000 отправок,многоразовый опечатываемый мини сейф-контейнер

от 582 в наличиикупить

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Хит продаж!

Логгер температуры Fresh Tag 1D LCD дисплей, USB, PDF (одноразовый)

Логгер температуры Fresh Tag 1D LCD дисплей, USB, PDF (одноразовый)

от 1750 в наличиикупить

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Термоиндикатор регистрирующий многоразовый ЛогТэг ТРИКС-8 (LogTag TRIX-8)

Термоиндикатор регистрирующий многоразовый ЛогТэг ТРИКС-8 (LogTag TRIX-8)

от 2165 в наличиикупить

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Купить Логгер температуры Fresh TagPlus(Фреш Таг Плюс),многоразовый, заменяемая батарея, USB, PDF отчет

Логгер температуры Fresh TagPlus, многоразовый, заменяемая батарея, USB, PDF отчет

от 2200 в наличиикупить

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Термоиндикатор USB регистрирующий ЛогТэг ЮТРИКС-16 (LogTag UTRIX-16) многократного запуска

Термоиндикатор USB регистрирующий ЛогТэг ЮТРИКС-16 (LogTag UTRIX-16) многократного запуска

от 3680 в наличиикупить

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Логгер температуры и влажности Fresh Keeper 1 USB, PDF (многоразовый, термогигрометр)

Логгер температуры и влажности Fresh Keeper 1 USB, PDF (многоразовый, термогигрометр)

от 3900 в наличиикупить

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Термоиндикатор многократного запуска до 3-х лет ЛогТэг ТРИД30-7Ф (LogTag™ TRID30-7F)

Термоиндикатор многократного запуска до 3-х лет ЛогТэг ТРИД30-7Ф (LogTag™ TRID30-7F)

от 4165 в наличиикупить

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SPOTBOT BLE логгер воздействий в цепи поставок продукции

SPOTBOT BLE логгер воздействий в цепи поставок продукции

от 14750 в наличиикупить

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21.11.2021
Новый индикатор удара с RFID ШокВотч 2 (21.11.2021 - 30.11.2026)

Мы рады объявить о запуске RFID-индикатора ShockWatch ® , который предназначен для отслеживания повреждений ...

11.12.2019
Статья о Штрих кодировании (ШК)

ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ. (По материалам ААИ ЮНИСКАН Международного фонда автоматической ...

18.11.2019
Новый индикатор удара ShockWatch 2

Одноразовый номерной индикатор удара. Новое поколение Индикатор регистрирует ударные воздействия (падения, ...